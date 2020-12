Un Milinkovic-Savic titolare contro la Roma

Roma e Torino stanno per scendere in campo alle 20:45, e chiuderanno la dodicesima giornata di Serie A. Il momento delicato dei granata ha portato l’allenatore Marco Giampaolo a una rivoluzione di formazione, della quale potrà beneficiare Vanja Milinkovic-Savic: il portiere, fratello del centrocampista biancoceleste, potrà tornare titolare in campionato. Non è la prima volta che il portiere affronta i giallorossi: era successo anche nella Coppa Italia della stagione 2017-2018, gara in cui il Torino espugnò l’Olimpico per 1-2.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: