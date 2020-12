Schiattarella dopo Benevento-Lazio: “La mia espulsione? Sarebbe stata sufficiente l’ammonizione”

Dopo essere andato in gol contro la Lazio, nella partita al Ciro Vigorito di Benevento, il capitano delle Streghe, Pasquale Schiattarella, è stato espulso dall’arbitro per un fallo su Joaquin Correa. Il calciatore dei giallorossi ha parlato della vicenda ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “Fare gol è sempre bello, soprattutto perché ne faccio pochi. L’espulsione per il fallo su Correa? Non voglio fare polemica, ma sarebbe stata sufficiente l’ammonizione“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: