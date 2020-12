Serie A, prosegue il buon momento della Roma

Il posticipo della dodicesima giornata ha visto Roma e Torino sfidarsi allo Stadio Olimpico di Roma. La partita non ha avuto storia, con i granata che sono rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Singo (14′). Da lì la gara è stata tutta in discesa per i giallorossi, che hanno sbloccato il match grazie a Mkhitaryan (27′), chiudendo poi la gara grazie al raddoppio su calcio di rigore di Veretout (43′), e al 3-0 di Pellegrini (68′). A nulla è servito il gol della bandiera del solito Andrea Belotti: il risultato finale è di 3 a 1 in favore dei giallorossi, che si guadagnano il quarto posto in solitaria. Sempre più crisi invece per il Torino di Giampaolo, che rimane penultimo a quota 6.

