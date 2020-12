SOCIAL | Questa sera Acerbi ospite a Tell me

Come annunciato dal profilo Twitter ufficiale della Lazio, questa sera su Lazio Style Channel c’è una nuova puntata di Tell me. L’ospite di Sabrina Cavezza sarà Francesco Acerbi, appuntamento alle ore 21:00.

😁 Questa sera @Acerbi_Fra sarà ospite di Sabrina Cavezza nella nuova puntata di ‘Tell Me’!

📺 Non perdete l’appuntamento sul 233 di Sky alle ore 21:00 pic.twitter.com/jtPSCRjNSP — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) December 17, 2020

