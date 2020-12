Synlab: ”Abbiamo fornito le garanzie sui tamponi di Serie A”

Come riportato da ansa.it, per poter aderire completamente al protocollo FMSI per i tamponi della Serie A, Synlab ha fornito tutte le garanzie: copertura nazionale e certezza dei tempi. Lo stesso laboratorio ha tenuto a ribadirlo, in riferimento a quanto riportato ieri da alcune testate d’informazione che sottolineavano come queste certezze non fossero garantite: “Synlab tiene a chiarire la propria posizione, a tutela dell’immagine dell’azienda. Fermo restando la libertà di decisione della Lega calcio di Serie A e dei club, in merito alla proposta di collaborazione trasmessa da Synlab, si tiene a precisare con decisione che Synlab ha fornito tutte le garanzie per poter essere totalmente aderente al protocollo predisposto da FMSI, ponendo in essere anche tutte le garanzie possibili per l’intera copertura nazionale richiesta da Lega calcio Serie A e dai club, nonché la certezza di consegna dei risultati nei tempi e nelle modalità richieste”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: