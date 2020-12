Tagliavento si esprime sul VAR: “Strumento fondamentale, ma non deve diventare il salvagente degli arbitri. E sui miei errori…”

L’ex arbitro di calcio e ora vice-presidente della Ternana, Paolo Tagliavento, ha rilasciato un’intervista a OK Calciomercato dove ha avuto modo di esprimersi in merito al VAR, tecnologia, secondo alcuni, non ancora del tutto efficace e sul cui utilizzo regna spesso la confusione:

““Il mio primo approccio con il VAR è coinciso con il mio ultimo anno da arbitro. Sono andato in preparazione precampionato avendo un milione di dubbi e di perplessità, quasi scocciato dal fare il mio ultimo anno usando questa metodologia, credendo che il VAR potesse creare una serie di problemi. Alla prima partita di campionato mi sono bastati invece una ventina di minuti per capire le grandissime potenzialità che il VAR ha. E’ uno strumento estremamente importante ed utile. Il primo anno, da come ho letto, è stata la stagione in cui il VAR è stato usato meglio, perché gli arbitri lo usavano solo in caso estremo, anche perché venivamo da una scuola che ci imponeva di decidere sempre autonomamente. Andando avanti con gli anni e con una nuova generazione arbitrale forse qualcosa è venuto meno: magari l’arbitro può pensare ‘Se sbaglio qualcosa, comunque ho il salvagente’. Se io avessi avuto il VAR all’epoca, i 5 errori più grossolani della mia carriera sarebbero stati risolti in 20 secondi”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: