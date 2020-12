The Best Fifa 2020, assegnato il premio di miglior calciatore del 2020

Oggi è stato il giorno del The Best Fifa 2020, e uno dei premi della serata riguardava l’assegnazione del premio di miglior giocatore del 2020. I tre calciatori in corsa per la vittoria finale erano Cristiano Ronaldo, Leo Messi e Robert Lewandowski, con quest’ultimo che ha ottenuto il premio FIFA. L’attaccante polacco del Bayern Monaco, nonchè prossimo avversario della Lazio negli Ottavi di Finale di Champions League, ha così ottenuto la soddisfazione di un premio individuale, che in parte lo ripaga della non assegnazione del Pallone d’Oro.

Il profilo italiano della UEFA, attraverso Twitter, si è congratulata con l’attaccante del Bayern Monaco per il premio ricevuto.

🙌 Congratulazioni a Robert Lewandowski 👏 🏅 L’attaccante vincitore della #UCL 2019/20 con il Bayern Monaco si è aggiudicato il FIFA #TheBest2020 come miglior giocatore della stagione 🔝 pic.twitter.com/8IMXJdeHeZ — La UEFA (@UEFAcom_it) December 17, 2020

