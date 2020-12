TuttoSport | Il Napoli e la trasferta con la Lazio senza tre attaccanti

Smaltita la rabbia e la delusione per la sconfitta di ieri del Napoli contro l‘Inter a San Siro, la mente di Gattuso è già proiettata verso ciò che attenderà la sua squadra nella prossima giornata di campionato: la delicatissima trasferta all’Olimpico contro la Lazio, nel posticipo di domenica sera alle 20.45.

Come riporta TuttoSport i partenopei dovranno fare a meno di tutti i loro attaccanti di grido. Si tratta del belga Dries Mertens, che ha abbandonato il campo tra le lacrime per un infortunio alla caviglia, Lorenzo Insigne espulso per proteste dall’arbitro Massa nella ripresa, e Victor Osihmen ormai ai box da diverso tempo.

