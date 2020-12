Acerbi ricorda il periodo della malattia: “Dentro di me stava nascendo un nuovo Francesco” | VIDEO

Francesco Acerbi torna a raccontarsi ancora una volta. Questa volta lo fa che ospite di Tell Me, trasmissione in onda su Lazio Style Channel. Tra i tanti temi toccati, il difensore biancoceleste ha ricordato anche il periodo della malattia: “Tutti mi dicevano che con il tumore sarei cambiato o comunque avrei capito come va la vita. Una volta finite le chemio a marzo, a maggio credevo di non aver ancora capito nulla. Invece, pian piano dentro di me stava nascendo un nuovo Francesco, come ero da piccolo. Avevo voglia di giocare e mettermi in gioco, avevo degli obiettivi“.

