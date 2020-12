Benevento, l’ex Foggia: “Lazio una delle più forti in campionato. Contro di noi…”

Pasquale Foggia, ex giocatore della Lazio e attuale direttore sportivo del Benevento, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 parlando soprattutto della gara di martedì scorso in cui è stato anche espulso nel corso del match. Le sue parole:

“Contro la Lazio ci tenevamo a fare una grande prestazioni, contro una delle squadre più forti in campionato, dando ancora più valore alla prestazione dei ragazzi e dell’allenatore. Potevamo vincerla avendo avuto delle occasioni, e questo ci fa ben sperare per il futuro. Qualitativamente loro sono fortissimi, in alcune zone del campo sono i migliori in Italia. Giocatori come Correa, Luis Alberto e Milinkovic non sono da tutti. Il tasso tecnico è altissimo in questo momento e giocare ogni 3 giorni trovare continuità nel rendimento è tutt’altro che facile”.

