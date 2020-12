Bizzarri: “Reina su alti livelli da vent’anni. La concorrenza con Strakosha può far bene alla Lazio”

L’ex portiere della Lazio Albano Bizzarri, con cui ha giocato dal 2009 al 2013, è stato intervistato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com parlando anche dell’attuale estremo difensore biancoazzurro Pepe Reina e del ballottaggio con Strakosha. Le sue parole:

“Non ho mai capito chi dicesse: ‘Non devo dimostrare niente’. In ogni partita va data la prova di essere all’altezza della maglia che indossi e della categoria in cui giochi. In questo momento sono in Spagna e mi dedico alla mia famiglia. Sono lontano dal calcio e non so se ritornerò in quel mondo. Con Reina ci siamo sfidati tante volte anche in Italia quando ha giocato nel Napoli. Abbiamo avuto sempre un buon rapporto. È più giovane di me ma con il tempo è migliorato molto diventando un grandissimo portiere. Quando per tanto tempo giochi in Europa vuol dire tanto. Da vent’anni gioca su alti livelli, è molto completo”.

L’argentino parla anche di Strakosha: “Il preparatore Grigioni ha avuto un ruolo molto importante per la sua crescita. Il merito è soprattutto suo, se in allenamento mi ha rubato qualcosa che gli piaceva ne sono contento”.

Sul loro duello in porta: “Inzaghi sceglierà il migliore, solo lui può sapere chi sta facendo meglio durante la settimana. Sono due ottimi portieri, la concorrenza può far davvero bene alla Lazio”.

