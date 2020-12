CALCIOMERCATO – Il Milan pensa a Luis Alberto per la trequarti, ma non ci sono solo i rossoneri

Luis Alberto è finito nel mirino del Milan dopo mesi complessi alla Lazio. Nonostante un rinnovo contrattuale fino al 2025 firmato da pochissimo, negli ultimi giorni Luis Alberto è tornato ad essere protagonista di diversi rumors di calciomercato. Lo spagnolo, d’altronde, non ha vissuto dei mesi semplicissimi alla Lazio. La polemica per gli stipendi dopo la presentazione del nuovo aereo del club ha inevitabilmente complicato i rapporti tra la società e il ‘Mago’, che resta però saldamente al centro del progetto tecnico di Simone Inzaghi. Per l’ex Liverpool si è parlato di un interessamento del Milan, uno scenario affascinante ma, per ora, molto complesso. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’interesse dei rossoneri è reale e concreto, ma al momento sembra difficile che possa portare ad una trattativa. I capitolini non hanno intenzione di privarsi di uno dei loro uomini migliori a stagione in corso e, in ogni caso, non farebbero sconti per un calciatore che ha appena rinnovato, ancor meno a dirette concorrenti in campionato. Non ci sono margini per affondare, dunque, ma il Milan resta vigile sulla situazione, così come la Juventus e diversi club spagnoli. Luis Alberto piace moltissimo: se Lotito dovesse aprire a una cessione, ci sarebbe la fila.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: