CdS | Il Galatasaray vuole Muriqi a gennaio, ma l’agente smentisce tutto

È tornato ad allenarsi con la Lazio, Vedat Muriqi. Il suo inizio in biancoceleste è stato in salita. In estate, per via di un infortunio muscolare, ha saltato la preparazione. Poi il Covid, l’esordio senza mai lasciare il segno, un nuovo stop. Non gioca dal 24 novembre scorso, fatali i 9’ contro lo Zenit. Da quando è a Roma 8 presenze totali tra campionato e Champions e appena 293’ giocati. Voci dalla Turchia parlano di un interessamento del Galatasaray per gennaio. Il club di Istanbul avrebbe pensato a Muriqi in caso di partenza di Falcao.

La smentita dell’agente Niente di vero. L’agente del kosovaro, ai microfoni di Hurriyet, ha smentito l’indiscrezione di mercato: “Vedat non è riuscito a svolgere il ritiro estivo con la Lazio per un infortunio. Poi ha avuto il Covid-19. Le aspettative su di lui sono alte. Le voci che riguardano il Galatasaray non sono assolutamente vere. Dopo un rendimento non al top, è stato condannato alla panchina”, le parole di Haluk Canatar. Tare crede molto in Vedat. Lo ha scelto e pagato quasi 20 milioni di euro. Impensabile che possa lasciare già a gennaio. É di nuovo a disposizione di Inzaghi, già con il Napoli potrebbe avere qualche minuto per ritrovare un po’ di feeling con pallone e compagni. Corriere dello Sport

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: