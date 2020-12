CdS | Lazio a confronto: “Noi siamo forti”

Mentre le questioni in casa Lazio si dividono tra campo e scrivania con l’insoddisfazione e gli sfoghi del presidente Lotito accompagnati anche dalla querelle per il rinnovo d’Inzaghi, i biancocelesti sono pronti a tornare in campo per cercare il riscatto. Così, mentre i rapporti tra il patron laziale ed il tecnico dovrebbero riallacciarsi nelle prossime ore per un nuovo contatto sul rinnovo (probabilmente di un anno a cifre intorno ai 2,5 milioni con Inzaghi pronto a meditare), in campo a Formello i capitolini si guardano negli occhi per risalire insieme. Nella giornata di ieri, prima dell’allenamento è andato in scena un confronto tra i vari componenti della rosa con i vari senatori che, uniti, hanno suonato la carica. Successivamente è intervenuto Inzaghi il quale ha ripreso il concetto per affermare il bisogno di tornare ad essere un vero collettivo, lasciando da parte sfoghi extra campo ed individualismi. Lo riporta Il Corriere dello Sport

