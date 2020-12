Coppa Italia: date e orari degli Ottavi di finale

Sono state rese note le date in cui si svolgeranno gli Ottavi di finale di Coppa Italia. Saranno otto gare spalmate in cinque giorni ad orari diversi. La Lazio affronterà in casa il Parma nell’ultima giornata dedicata a questa fase del torneo, giovedì 21 gennaio alle 21.15.

Di seguito date e orari delle restanti partite:

MILAN-TORINO martedì 12/01 ore 20.45

FIORENTINA-INTER mercoledì 13/01 ore 15.00

NAPOLI-EMPOLI mercoledì 13/01 ore 17.45

JUVENTUS-GENOA mercoledì 13/01 ore 20.45

SASSUOLO-SPAL giovedì 14/01 ore 17.30

ATALANTA-CAGLIARI giovedì 14/01 ore 21.15

ROMA-SPEZIA martedì 19/01 ore 21.15

