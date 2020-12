Elezioni Presidente FIGC, la Lega Serie A ha scelto il suo candidato

Il 22 febbraio 2021 si svolgeranno al “Cavalieri Waldorf Astoria” di Roma le elezioni della Federcalcio: lo aveva annunciato il presidente Gabriele Gravina nel corso del consiglio federale tenutosi lo scorso 3 dicembre.

“Non posso impedire eventuali candidature alternative, deciderò per la mia candidatura se ci saranno componenti che ritengono che questo lavoro fatto dal sottoscritto vada portato avanti. Se dovessi percepire entusiasmo per la continuità sarò ben felice di andare avanti” , queste erano state le dichiarazioni dell’attuale Presidente FIGC in vista delle nuove elezioni.

Ed ecco, come riportato da Sky Sport, la Lega Serie A ha scelto di riconfermare la candidatura di Gravina, che qualora venisse eletto a febbraio, continuerà a ricoprire l’incarico di presidente per i prossimi 4 anni.

