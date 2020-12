FORMELLO | Inzaghi spera nel recupero di Acerbi e Leiva. Domani le prove tattiche decisive

Questa mattina, al Centro Sportivo di Formello, è andata in scena la seduta di allenamento mattutina per la Lazio, in preparazione verso la sfida di domenica sera contro il Napoli. In campo si sono visti sia Francesco Acerbi che Lucas Leiva: entrambi alle prese con dei problemi fisici, hanno svolto un lavoro differenziato basato su una corsetta e atletica, per poi concludere con il calciotennis. In dubbio per la sfida contro il Napoli, per i due sarà decisivo il provino che effettueranno nella giornata di domani, per capire chi potrà essere della partita. Il resto del gruppo ha lavorato sotto gli ordini di mister Inzaghi, che ha mischiato le carte, con le prove tattiche domani durante la rifinitura pomeridiana. In attacco dovrebbe rientrare tra i convocati Vedat Muriqi, mentre solito ballottaggio tra Caicedo e Correa per affiancare Ciro Immobile che stringerà i denti, visto che necessita di riposo. La regia ruota tutta intorno al recupero di Leiva e, se il brasiliano non dovesse farcela, va verso la conferma da titolare, dopo Benevento, Escalante. Stesso discorso in difesa, con Inzaghi che attende e spera di recuperare non solo Leiva, ma anche Acerbi, per formare il terzetto difensivo. Mentre alla seduta di questa mattina era assente Mohamed Fares.

