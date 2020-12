Il Messaggero | Lotito ribalta la Lazio

La Lazio non raggiunge i risultati sperati e medita la rivoluzione. Il presidente biancoceleste, che già nella giornata di mercoledì aveva strigliato lo staff tecnico, è pronto a tornare a farsi sentire per spronare la squadra verso un finale di 2020 soddisfacente. Lo scontro di qualche giorno fa ha però segnato una frattura con Inzaghi che medita l’addio con il numero uno dei capitolini che potrebbe decidere sì di offrire il rinnovo al piacentino, ma senza ulteriori sforzi economici creando ponendo così Inzaghi davanti alla scelta di accettare o aprire la rivoluzione in casa Lazio. Lotito, consapevole di aver investito, pagato tutti gli stipendi e i premi, non ammette più errori sul campo ed intanto ragiona anche sul settore della comunicazione: dopo aver annunciato ieri Roberto Rao come suo portavoce, studia la posizione del capo ufficio stampa Stefano De Martino, attualmente con il contratto in scadenza. Lo riporta Il Messaggero

