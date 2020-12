Lazio, 18 punti in 12 giornate: il precedente

La partenza in campionato della Lazio è stata tutt’altro che ottimale, soprattutto alla luce delle aspettative di inizio stagione dovute anche alle ottime prestazioni della squadra di Inzaghi nella passata edizione di Serie A. Una Lazio che, però, dal post-lockdown non è riuscita più ad esprimersi ad alti livelli, totalizzando solo 34 punti su 72 a disposizione. Eppure in questa stessa stagione ha dimostrato di saper fornire delle grandi prestazioni, come le due partite contro il Borussia in Champions League, riuscendo anche a qualificarsi agli ottavi venti anni dopo l’ultima partecipazione alle fasi finali. Insomma, un inizio di stagione dal sapore dolceamaro per il mondo Lazio.

Il precedente

C’è un precedente non troppo lontano che vede la Lazio a 18 punti dopo 12 giornate, la stagione dopo il tanto ambito terzo posto che ha portato però la squadra biancoceleste a sbattere contro il muro del Bayer Leverkusen ai preliminari di Champions, non riuscendo dunque ad accedere alla fase a gironi dopo quasi 10 anni. Si tratta della stagione 2015/2016, l’ultima di Klose e la prima (anche se da subentrato, per le ultime partite di Serie A) di Inzaghi sulla panchina della Lazio. Una stagione, proprio come questa, carica di aspettative data la qualificazione ai preliminari di Champions con il terzo posto in classifica e la finale di Coppa Italia persa per un soffio, con un clamoroso doppio palo colpito da Djordjevic pochi minuti primo del gol della Juventus siglato da Matri, peraltro pochi mesi prima dell’approdo in biancoceleste. Eppure l’inizio fu tutt’altro che buono, con la finale di Supercoppa Italiana persa 2-0 contro la Juve ed il già citato mancato accesso ai gironi di Champions League. In campionato, invece, ha alternato partite di buona prospettiva con delle prestazioni per niente all’altezza, come le partite perse per 4-0 e 5-0 contro Chievo e Napoli in casa loro. I 18 punti guadagnati nelle prime 12 giornate erano frutto di 6 vittorie e 6 sconfitte, a differenza di questa stagione che conta 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Simile anche il dato riguardante i gol segnati e subiti, che trovano una differenza unicamente in due gol in più segnati questa stagione, ovvero 18. Il dato sui gol subiti è invece uguale, ovvero 20. Inoltre è presente anche un risultato uguale, ovvero Lazio-Bologna 2-1. Curioso il fatto che i due gol della Lazio e quello del Bologna siano stati fatti nelle stesse porte.

Chi della squadra del 2015/2016 è attualmente in rosa?

I giocatori della Lazio che facevano già parte della rosa in quella stagione sono 7, ovvero: Hoedt, Patric e Milinkovic, alla loro prima stagione a Roma, Parolo, Lulic, Radu e Cataldi. Da segnalare inoltre la presenza in rosa di Alessandro Matri, ormai presenza fissa nella dirigenza della Lazio come collaboratore del ds Tare. Prende parte a quella stagione anche Simone Inzaghi, che, come detto prima, ha preso il posto dell’esonerato Pioli da Aprile per concludere il campionato nel modo meno peggiore. La sua funzione era però esclusivamente quella di traghettatore, tanto che al fine stagione Tare e Lotito trovarono in Bielsa la figura giusta per ripartire con il progetto Lazio, se non fosse che alcune divergenze fecero dare le dimissioni al neoallenatore a soli tre giorni dalla firma del contratto. La società si trovò così costretta a riconfermare Inzaghi per un’altra stagione. Da quel momento hanno parlato i vari traguardi raggiunti dal tecnico, tra trofei vinti e la qualificazione agli ottavi di Champions.

