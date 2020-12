Lazio, fine del sogno Szoboszlai: è ufficialmente un nuovo calciatore del Lipsia

Dopo due anni di contatti ed interessi da parte della Lazio e non solo (Milan in primis), Dominik Szoboszlai lascia il Salisburgo e si trasferisce in Germania al Lipsia. Il centrocampista ungherese, infatti, come riportato dal sito ufficiale dei tedeschi, ha firmato un contratto di 4 anni e anni e mezzo con i biancorossi chiudendo così definitivamente le voci di mercato sul suo conto.

