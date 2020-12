Lazio-Napoli, la designazione arbitrale

Dopo il pareggio in casa del Benevento e la sconfitta contro l’Hellas Verona all’Olimpico, la Lazio deve tornare a fare punti pesanti in campionato, per puntare alle zone alte della classifica. Prima della sosta di Natale, ad attendere i biancocelesti ci saranno due impegni ostici, due scontri diretti: domenica sera arriverà allo Stadio Olimpico di Roma il Napoli di Gattuso, mentre nell’ultima gara del 2020, mercoledì 23 dicembre, la squadra di Inzaghi andrà a fare visita alla capolista Milan. In vista del match contro gli Azzurri, in programma domenica 20 alle ore 20:45, ecco la designazione arbitrale:

Arbitro: ORSATO

Assistenti: TEGONI – RANGHETTI

Quarto Uomo: CHIFFI

V.A.R.: MAZZOLENI

A.V.A.R.: VIVENZI

