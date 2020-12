Natale di Sport & Solidarietà – La Lazio porta i regali ai bambini ricoverati, presente Pepe Reina

La S.S. Lazio insieme agli Amici del CONI e dell’AIL Roma si è radunata oggi alle 14 nel Piazzale del Pol. “A.Gemelli”. In rappresentanza della squadra biancoceleste è presente Pepe Reina. Come ogni anno, anche quest’anno la Lazio ha collaborato con l’associazione “L’albero della vita” e insieme alla rappresentante del marketing Laura Zaccheo e il team manager Maurizio Manzini, ha portato i regali per i bambini ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale capitolino.

