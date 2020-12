Niente Lazio per Ibrahimovic: nuovo stop per l’attaccante

In mattinata filtrava ottimismo sul possibile ritorno in campo dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic già nella gara di domenica con il Sassuolo. E invece il Milan dovrà ancora fare a meno di Ibra per un po’: come riportato da calciomercato.com il bomber rossonero dopo aver preso parte all’allenamento in gruppo di stamattina, si è nuovamente fermato, sentendo dolore al polpaccio sinistro.

La risonanza magnetica effettuata nel primo pomeriggio ha evidenziato una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo. Un esame di controllo verrà effettuato non prima di 10 giorni. Per lui 2020 finito.

Proprio in virtù di ciò, il numero 11 del Milan non sarà a disposizione di Pioli per il match con la Lazio di Simone Inzaghi, in programma mercoledì 23 dicembre.

