Nuovo Dpcm, Conte: “Italia zona rossa nei festivi e pre-festivi. Scelta sofferta e delicata”

Il Premier Giuseppe Conte ha parlato per presentare le nuove misure restrittive contenute nel nuovo Dpcm. Le sue parole in conferenza stampa da Palazzo Chigi:

“Abbiamo riportato sotto controllo la curva de contagio grazie alla responsabilità dei cittadini che ci ha permesso di evitare il lockdown generalizzato per la seconda volta. Quando siamo partiti con questo nuovo metodo a zone abbiamo riportato l’rt a 0.87.

In tutta Europa la situazione è delicata, il virus continua a circolare ed è in forte crescita. Si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere. C’è forte preoccupazione per un’impennata nel periodo natalizio.

Dobbiamo quindi intervenire e vi assicuro che non è una decisione facile per rafforzare il regime di misure necessarie per affrontare le prossime festività per cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività generali a gennaio.

Riassumo le misure:

Zona rossa: dal 21/12 fino al 6/01.

Vietato ogni spostamento tra regioni.

La zona rossa contempla: uscite di casa solo per ragioni di lavoro, necessita, salute.

È possibile ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle 5:00 alle 22:00, esclusi minori 14 anni e persone con disabilità e conviventi non autosufficienti. Consentita attività motoria nei pressi della propria abitazione e quella sportiva all’aperto solo in forma individuale

Ci sarà la chiusura dei servizi commerciali, centri estetici, bar e ristoranti tranne l’asporto e le consegne a domicilio. Negozi di prima necessità aperti. Chiese e luoghi di culto aperti fino alle 22:00.

Zona arancione: nei giorni feriali (28-29-30 dicembre e 4 gennaio).

Ci si potrà spostare nel proprio comune senza giustificare il proprio motivo. Consentiti spostamenti dai piccoli comuni (fino a 5mila abitanti) in un raggio di 30km senza poter andare nei Comuni capoluoghi di provincia. Bar e ristoranti chiusi tranne asporto e consegna a domicilio.

Negozi chiusi fino alle 21:00″.

