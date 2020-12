Reina padre: “Pepe si trova benissimo a Roma e sta giocando con grande continuità”

Il posticipo di domenica sarà Lazio-Napoli con Reina osservato speciale essendo il grande ex di turno. Miguel Reina, padre di Pepe, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di CalcioNapoli24. Queste le sue parole:

LAZIO – “Pepe è molto felice a Roma, sta giocando anche con una certa continuità. Tutto sommato le cose stanno andando bene”.

LAZIO-NAPOLI – “Sarà una gara ricca di significati. Pepe ha un posto speciale nel suo cuore per la città di Napoli, gli ha dato tanto. Non so se giocherà domenica, non l’ho sentito”.

FUTURO A NAPOLI – “Spero che la sua carriera da calciatore duri ancora tanto. So che dopo il ritiro vorrà continuare nel mondo del calcio, da capire con quale ruolo. Allenatore o dirigente? Può ricoprire entrambi i ruoli, ha le capacità per farlo. Sarei felice di rivederlo a Napoli”.

NAPOLI – “Sarò sempre grato al Napoli e ai napoletani per come hanno trattato Pepe e la sua famiglia”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: