Bayern Monaco, doppietta e gol vittoria allo scadere per Lewandowski

Manca ancora tanto alla partita di Champions League contro il Bayern Monaco, ma già da ora bisogna tenere conto della forma dei tedeschi. Nella partita giocata contro il Bayer Leverkusen, i bavaresi vincono al 93′ grazie ad un gol di Robert Lewandowski, che permette ai campioni in carica di vincere per 1-2. Già nel primo tempo il polacco aveva segnato una rete, con l’ex Roma Patrick Shick che aveva portato in vantaggio per primo il Leverkusen.

