CdS | Oggi Lotito a Formello parlerà alla squadra

Il presidente Lotito scende in campo per ristabilire in prima persona le competenze in casa Lazio , riportare ordine dopo alcune querelle, e farsi sentire da un gruppo chiamato al riscatto da domani sera. Nella giornata di oggi il numero uno biancoceleste si recherà a Formello dove presenterà ai calciatori il nuovo portavoce e responsabile della comunicazione Roberto Rao, spronando inoltre il gruppo ad una prova d’orgoglio contro il Napoli. Inoltre, non è escluso un possibile colloquio con Inzaghi post Benevento con il discorso rinnovo ancora bloccato mentre sia il presidente che il tecnico ragionano sulle scelte future. Lo riporta Il Corriere dello Sport

