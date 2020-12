CONFERENZA INZAGHI – “Con il Napoli nuovo inizio. Lotito? Non c’è nessun problema con lui”

Alla vigilia del big match di domenica sera contro il Napoli di Gattuso in scena allo Stadio Olimpico, l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha presentato la sfida in conferenza stampa. Le sue parole:

Quanta voglia di reazione hai visto in squadra? Dopo Benevento hai parlato con Lotito?

“Con il presidente lo sapete che ho un rapporto che va aldilà di quello classico tra allenatore e presidente. Abbiamo parlato dopo il Brugge, dopo Benevento ed è normale che era contento della qualificazione e si aspettava di più di un punto tra Verona e Benevento. Nessun tipo di problema con lui”.

Cosa è emerso dai confronti con la squadra?

“Penso che parlo tanto con la squadra, abbiamo parlato e analizzato come giusto che sia.

Abbiamo visto il cammino in campionato e ci manca qualche punto. Sono sicuro che risponderemo con i fatti come abbiamo sempre fatto. Già da domenica con il Napoli la squadra ha voglia di fare molto bene”.

Come sta Acerbi?

“Adesso vediamo, ci sono speranze anche per domani. Si è allenato parzialmente dando buone risposte, valuteremo insieme”.

Sulla difesa, inizia a preoccuparla il dato dei gol subiti?

“Stiamo subendo di più rispetto all’anno scorso. Gli uomini sono rimasti gli stessi quindi probabilmente è un discorso di squadra. Bisognerà cercare tutti di fare una fase difensiva nel migliore dei modi come l’anno scorso”.

Il campionato si è molto livellato, la Lazio può rientrare in questa lotta?

“Sicuramente sì, sapevamo che avremmo avuto delle difficoltà giocando la Champions. Poi abbiamo avuto delle problematiche aggiuntive. Ramos, Leiva, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile che hanno avuto il covid: alla lunga le assenze si sono sentite.

Ora sono tutti rientrati. L’unica nostra concentrazione deve andare al campionato dove possiamo rientrare nel migliore dei modi”.

Da Napoli e Milan vuoi delle risposte immediate?

“Sicuramente, si può parlare e analizzare tantissimo. L’analisi nel calcio è molto importante. Sicuramente già da domani sera voglio risposte. Il nostro focus è alla partita con il Napoli. Sarà sicuramente difficile, così come contro il Milan. Bisognerà giocare nel migliore dei modi”.

Il suo rinnovo con la Lazio può dipendere dal mercato di gennaio?

“Assolutamente no, io e Lotito abbiamo parlato con molta serenità, anche dopo Benevento, con molta tranquillità. Ora ci sono queste due partite, toste, poi con il presidente non c’è mai stato nessun tipo di problema. Come ho detto prima c’è un rapporto che va aldilà del campo”.

La Lazio ha già giocato all’Olimpico contro grandi squadre. Quanto può essere importante battere una squadra come il Napoli?

“Sarebbe importantissimo. Da noi c’è grandissimo spirito di rivalsa. Non può bastare un punto con Verona e Benevento. Domani deve essere un nuovo inizio per noi per quanto riguarda il campionato”.

