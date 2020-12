FORMELLO – Acerbi recupera in extremis, Leiva non ce la fa. Correa al fianco di Immobile

Acerbi si, Leiva no. Questo ha detto il campo nella rifinitura di oggi pomeriggio a Formello. Il centrale stringerà i denti e partirà dal primo minuto, l’elongazione non è ancora del tutto superata come evidenziato dagli esami svolti in mattinata ma ci sta il margine per scendere sul terreno di gioco domani sera. Inzaghi però non vuole correre troppi rischi per cui inserirà l’ex Sassuolo in mezzo per evitare che si faccia ingolosire dalle sgroppate offensive, chiedendo un sacrificio a Luiz Felipe e Radu. Panchina quindi per Patric e Hoedt che in un primo momento sembravano in rampa di lancio. In porta nessun dubbio con Reina a difendere i pali biancocelesti fino al termine di questo 2020. Non riesce a recuperare invece Lucas Leiva, il provino di ieri non ha dato le giuste garanzie e si tenterà di averlo disponibile mercoledì a Milano contro i rossoneri. Confermato quindi in regia Escalante, reduce dalla buona prova di Benevento, accompagnato dai big Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Scelte obbligare sulle corsie laterali dove non ci sono alternative con Lazzari sulla fascia destra e Marusic su quella mancina. Davanti la certezza si chiama Ciro Immobile, il ballottaggio per affiancarlo lo vince Correa su Caicedo che quindi si accomoderà in panchina insieme al recuperato Muriqi. Ancora out per infortunio Fares e Lulic.

