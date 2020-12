GdS | Milinkovic c’è, la Lazio ha trovato un vero leader

Il Sergente è pronto a prendere la Lazio per ma no per farla uscire dalla crisi. Nel momento più difficile della stagione, Milinkovic-Savic è l’uomo in più d’Inzaghi, la pedina da cui ripartire per segnare un nuovo inizio. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la crescita del serbo non si ferma ed ora, oltre a uno spessore tecnico sempre più alto, a spiccare è l’aspetto caratteriale con Sergej che a Benevento, come nel finale con il Club Brugge, è stato uno dei pochi ad imporsi sul rettangolo verde difendendo e supportando a dovere la fase offensiva soprattutto nei momenti più complicati. I numeri, inoltre, sono dalla sua parte: in campionato è già andato a segno tre volte realizzando anche tre assist, a cui se ne aggiunge un altro in Champions League.

