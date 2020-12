Il Messaggero | Il ruggito del re leone Acerbi

Il re leone vuole tornare a ruggire insieme a tutta la Lazio. Questa la volontà di Francesco Acerbi, il perno difensivo biancoceleste, che, nonostante lo stop muscolare rimediato contro l’Hellas Verona, non vuole perdere altro tempo ed oggi effettuerà il provino decisivo per provare a scendere in campo contro il Napoli, in accordo con staff medico ed allenatore. Intanto, nella giornata di ieri il numero 33 laziale è stato premiato come calciatore dell’anno dell’Asi (Associazioni sportive e sociali nazionali) nell’ambito dell’Oscar dello sport italiano. Acerbi proverà a fare gli straordinari contro i partenopei nella gara che segnerà la presenza numero 150 con la Lazio di Luis Alberto. Lo riporta Il Messaggero

