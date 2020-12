La Repubblica | Inzaghi si affida a Immobile per affrontare il tabù-Gattuso

La gara contro il Napoli sarà il primo spartiacque della stagione della Lazio obbligata a risollevarsi dopo un ciclo molto grigio in campionato, alleviato dalla storica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Domani sera contro il Napoli, Inzaghi ritroverà Gattuso, uno dei tecnici bravo nel mettere in difficoltà il mister piacentino. Nelle dieci sfide andate in scena tra i due, Inzaghi ha ottenuto 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte non riuscendo, peraltro, ad andare in rete nella metà delle occasioni. Per sfatare il tabù-Gattuso, però, Inzaghi avrà a disposizione ancora una volta suo bomber Ciro Immobile, capace di condurre nell’ultimo incrocio di gennaio i biancocelesti alla vittoria. Lo riporta La Repubblica

