PAIDEIA – Controlli medici per Francesco Acerbi | FOTO

Il Leone Francesco Acerbi scalpita. Vuole tornare in campo già da domani contro il Napoli e infatti questa mattina ha raggiunto la clinica Paideia per sottoporsi a controlli medici con la speranza che arrivi l’ok per poter giocare.

