Pancaro: “In Inzaghi rivedo Eriksson. Adesso la Lazio deve risalire la classifica”

Alla Lazio dal 1997 al 2003 con più di 150 presenze con l’aquila sul petto. L’ex difensore biancoceleste Giuseppe Pancaro, intervistato da Il Tribunale delle romane, è intervenuto ,tra gli argomenti, anche su Simone Inzaghi e sulla Lazio del 2000. Le sue parole:

“Da quello che si può avvertire da fuori è che la Lazio si stia concentrando di più sulla Champions League che sul campionato. Da qui a febbraio però, per arrivare pronti e al meglio contro il Bayern Monaco i biancocelesti dovranno risalire posizioni anche in classifica. Credo infatti che attardarsi in classifica pensando esclusivamente all’Europa sia un grave errore che la Lazio non può commettere”.

Su Inzaghi: “Simone lo conosco molto bene, non credo che sia influenzato dall’incertezza sul rinnovo del contratto. Trovare nuove motivazioni è la sua qualità più importante, la squadra lo sa ed è con lui. È da anni che sta facendo molto bene, e sappiamo cosa voglia dire in Italia stare in panchina più di due anni. Lui ci è riuscito vincendo le partite che contano, finali o sfide decisive che siano. Rivedo in lui Eriksson per la sua grande intelligenza e per la gestione del gruppo.

Per quanto riguarda la Lazio del 2000, abbiamo giocato la Champions League arrivando impreparati sul piano dell’esperienza. Abbiamo pagato più quello che il tasso tecnico, il quale era sicuramente alla pari con le altre squadre d’Europa. Forse dopo lo scudetto vinto avevamo un po’ la pancia piena. Ora però non vedo la stessa situazione perché loro non hanno ancora raggiunto il grande sogno. Credo che senza lockdown sarebbero stati i favoriti per lo scudetto”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: