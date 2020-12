Tredicesima giornata di Serie A, si inizia con un pareggio

Alle 15 è andato in scena il primo anticipo della tredicesima giornata di Serie A, partita che ha visto Fiorentina e Verona trovare un pareggio secco: due gol nei primi 20 minuti di gara, entrambi rigori, siglati da Veloso e Vlahovic. Un pareggio che non accontenta in alcun modo le due squadre, con la Fiorentina che si trova a soli 4 punti dalla zona retrocessione ed il Verona che non riesce ad avvicinarsi ulteriormente alla zona calda della classifica e che rischia di ritrovarsi nona. A seguito di un buon periodo che l’ha vista ottenere ottimi risultati, come le vittorie in casa di Atalanta e Lazio, l’Hellas ha ottenuto un solo punto in due partite.

Questa tredicesima giornata di Serie A proseguirà con Sampdoria-Crotone alle 18 e Parma-Juventus alle 20:45. Per quanto riguarda domani, invece, si inizierà alle 12:30 con con Torino-Bologna alle 12:30, seguita da Cagliari-Udinese, Benevento-Genoa, Sassuolo-Milan ed Inter-Spezia alle 15. Il turno si concluderà poi domani sera con due big match, Atalanta-Roma alle 18 e Lazio-Napoli alle 20:45.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: