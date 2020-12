SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Napoli

Dopo il deludente pareggio contro il Benevento, domenica alle 20:45 la Lazio ospiterà allo Stadio Olimpico di Roma il Napoli, nel match che chiuderà la tredicesima giornata di Serie A. Il momento biancoceleste è negativo, specialmente se si guarda allo score casalingo: solo 5 punti conquistati in 6 gare giocate all’Olimpico, motivo in più per rialzarsi. Ad affrontare la Lazio ci sarà il Napoli di Gennaro Gattuso, in cerca di riscatto dopo la sconfitta in trasferta con l’Inter.

IL NAPOLI – La squadra partenopea può essere delusa dal risultato ottenuto con l’Inter, ma non dalla prestazione offerta in campo: tante occasioni sprecate e poche conclusioni concesse ai nerazzurri. Oltre alla sconfitta, Gennaro Gattuso ha dovuto fare i conti con altre due problematiche: l’infortunio di Dries Mertens e la squalifica di Lorenzo Insigne. Un momento non facile per i partenopei, che si trovano al momento a un solo punto di distanza dal terzo posto.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1) – Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Politano; Petagna.

LA STELLA – Le assenze di Insigne e Mertens, permetteranno probabilmente a Hirving Lozano di partire titolare. Il messicano è stato protagonista di un grande inizio di stagione, da 6 gol e 2 assist fin qui: un momento d’oro, tramite il quale Lozano si sta riscattando per la deludente stagione dello scorso anno. La sensazione è che il periodo di adattamento sia concluso.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio–Napoli c’è stato a Gennaio del 2020, momento in cui la Lazio stava iniziando a credere di poter competere per vincere il campionato. In quella gara fece il suo esordio la maglia speciale dei 120 anni della Lazio, che fu onorata al meglio: dopo una gara molto equilibrata, il duo Berisha–Immobile riuscì attraverso il pressing a mettere in difficoltà Ospina, al quale Ciro Immobile strappò il pallone, segnando il gol del definitivo uno a zero.

