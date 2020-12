SOCIAL| Lazio, l’ambiente è carico: “Siamo concentrati”-FOTO

A poco più di 24 ore dal big match dell’Olimpico che vedrà la Lazio affrontare il Napoli per cercare di rialzare a china a seguito di un periodo poco brillante che ha vista la squadra biancoceleste scivolare all’ottavo posto, la società cerca di caricare l’ambiente con un post su Instagram in cui sono state incluse foto di quattro figure emblematiche della rosa, quelle che dovrebbero essere le colonne portanti con cui ripartire, ovvero: Correa, Immobile, Luis Alberto e Milinkovic. La Lazio ha poi accompagnato il tutto da una didascalia molto chiara: “Concentrati per la sfida di domani“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: