Il 2 dicembre 2001 Paolo Poggi, con la maglia del Piacenza, segna il goal più veloce della Serie A. A distanza di anni l’ex attaccante è stato superato oggi da Leao, calciatore del Milan che realizza la prima rete della partita dopo solo 6”76.

Ai microfoni di Gianluca di Marzio (come riportato su gianlucadimarzio.com) Poggi, ex bandiera dell’Udinese e oggi responsabile dell’area tecnica del Venezia, ha dichiarato: “Non stavo guardando Sassuolo-Milan. Questo pomeriggio ero al lavoro e a un certo punto il mio telefono è impazzito: un centinaio di messaggi in un colpo, non capivo perché. Doveva essere successo qualcosa di strano. E’ giusto che queste cose si aggiornino negli anni. Ne erano passati anche troppi: nel frattempo ho cambiato mestiere. E quando ho fatto quel gol c’erano ancora le immagini in bianco e nero. Scherzi a parte, sono stati per forza sei secondi di perfezione: un mix di tempismo, aggressività, istinto. In quegli istanti non conta nient’altro“, garantisce Poggi. “E poi certo, Leao è un gran giocatore. Ma quello che ha fatto, gliel’avranno fatto presente a fine primo tempo: impossibile rendersene conto sul momento“.

E aggiunge, scherzando: “‘Leao non si doveva permettere!’, mi continuano a scrivere gli amici. Gli scherzi del caso: di tutta la mia carriera l’episodio più ricordato è senz’altro quel gol. Insieme alla storia delle figurine.“

