CdS | Lazio, serve il vero mago contro Fabian Ruiz

Sfida delicata quella dell’Olimpico: Lazio e Napoli stasera si affronteranno all’Olimpico tra defezioni e punti in classifica da recuperare per le zone alte. Sotto i riflettori c’è la sfida Luis Alberto-Fabian Ruiz: come riporta il Corriere dello Sport, il mago in questa stagione ha siglato un gol in A ed ha fornito un assist in Champions e sa di poter dare di più. Oggi il duello con il centrocampista di Gattuso: entrambi andalusi, stessi manager: il biancoceleste insegue un posto all’Europeo mentre il suo avversario già lo ha. La spinta per il laziale deve nascere anche dalla svolta che deve in campionato la sua squadra: servirà quindi il ritorno del vero mago stasera.

