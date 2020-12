Ciccio Baiano: “Ciro Immobile è tra i cinque attaccanti più forti in Europa in questo momento”

All’interno del MatchProgram di Lazio–Napoli, rilasciato da S.S. Lazio Agenzia Ufficiale, un’altra intervista è stata fatta invece all’ex attaccante del Napoli Ciccio Baiano.

Quando eri al Napoli, hai condiviso lo spogliatoio con Maradona. Cosa conservi di Diego?

“Il ricordo di Diego Maradona è indelebile, quando l’ho conosciuto avevo appena 17 anni. Ho avuto l’onore di allenarmi tutti i giorni con lui. Ho debuttato anche in Coppa Campioni ed in campionato al fianco di Maradona. Ho tanti ricordi belli“.

Che idea ti sei fatto della Lazio e del Napoli?

“Inzaghi e Gattuso sono molto preparati ed i risultati lo confermano. La Lazio dopo tantissimi anni è riuscita ad approdare agli ottavi di finale di Champions League e questo risultato testimonia il lavoro svolto dai biancocelesti negli ultimi anni. La Lazio è un Club molto serio e il suo Direttore Sportivo Igli Tare è molto preparato. Rino Gattuso è arrivato a Napoli in un momento delicato per i partenopei ed è riuscito a trarre in salvo una nave che si stava arenando a causa di alcuni rapporti che si erano compromessi. Il gruppo partenopeo è stato rivitalizzato da Gattuso e, quest’anno, il Napoli si sta ripetendo. Gli azzurri sono tornati ad un 4-3-3, ma senza Osimhen, un attaccante che garantiva caratteristiche diverse a Gattuso“.

I reparti offensivi delle due squadre vantano una struttura ben delineata…

“La quadratura del reparto offensivo biancoceleste è stata trovata con Ciro immobile, un attaccante straordinario che trasforma praticamente ogni palla in gol. E’ tra i 5 attaccanti più forti in Europa in questo momento. Qualcuno dice che l’attaccante della Lazio fa fatica in nazionale, ma Immobile ha vinto la Scarpa d’Oro e non è un caso. Io ho fatto l’ attaccante e so che c’è bisogno dei rifornimenti giusti per segnare, ma quello che sta facendo il numero 17 biancoceleste è incredibile, anche a Benevento si è inventato un grande gol: solo un attaccante di grande caratura può intuire dove cadrà la sfera anticipando il difensore. Il Napoli, invece, aveva come suo riferimento Dries Mertens: il belga nasce come esterno ed è stato spostato da Maurizio Sarri. Con l’arrivo di Osimhen, Gattuso può contare su caratteristiche offensive differenti“.

Da ex attaccante, in quale dei due reparti ti saresti trovato meglio?

“Mi sarei trovato bene in entrambi i reparti offensivi, perché entrambi producono grandi occasioni. Se un attaccante non si trova bene in due contesti tecnici simili, è lui a non andare bene!“

Che partita ti aspetti all’Olimpico?

“Il Napoli giocherà con i reparti molto stretti, con tutti gli uomini dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede. I partenopei però potrebbero cercare anche il fraseggio in verticale per cercare le vie centrali. Secondo me il Napoli si presenterà ancora con il 4-3-3 che, in fase offensiva, si trasforma in un 4-2-3-1.“

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: