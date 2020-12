CONFERENZA INZAGHI: “Col Napoli bene come col Borussia. Voci su Lotito furioso? Abbiamo parlato tranquillamente”

Dopo l’ottima prova della Lazio, che in casa ha battuto 2a0 il Napoli di Gattuso, mister Inzaghi in conferenza stampa ha commentato la prova dei suoi: “È stata la miglior Lazio in casa da inizio stagione, insieme a quella vista con il Dortmund. Stasera e con il Borussia abbiamo fatto bene. Con partite ogni due giorni e mezzo, dopo il Covid, il calcio è cambiato: si gioca sempre, pertanto sono fondamentali le motivazioni. Il gol di Luis Alberto? Con i miei ragazzi ho un bellissimo rapporto, mi hanno dato tanto in questi anni. In campionato siamo in ritardo, ma sappiamo che c’è tempo. Raggiunto il primo obiettivo stagionale, ora sta a noi risalire in classifica. Lotito? Si erano alimentate voci sul presidente furioso, ma ieri mattina c’è stato un incontro tranquillo: ha fatto i complimenti a me ed alla squadra dopo Bruges, poi chiaramente vuole che facciamo di più perchè abbiamo qualche punto di ritardo. Rinnovo? Pensiamo alla prossima gara, poi ci sarà tempo di parlare con il presidente con più convinzione“.

