ESCLUSIVA| Maradona Jr: “Lazio-Napoli match equilibrato, i partenopei hanno condizione di forma migliore. Papà aveva bellissimi ricordi legati a questa gara”

Questa sera si concluderà la tredicesima giornata di Serie A con il big match all’Olimpico: Lazio-Napoli. Una partita in cui entrambe le squadre cercheranno dei punti fondamentali per provare a raggiungere gli obiettivi prefissati. Per parlare di questo incontro ed analizzare le due squadre Laziopress.it ha contattato in esclusiva Diego Armando Maradona Jr, ex giocatore della Lazio Beach Soccer e figlio della bandiera del Napoli e campione del mondo Diego Armando Maradona.

Riguardo alla partita Lazio-Napoli di questa sera, cosa ti aspetti? Chi trovi favorita?

“Difficile dire cosa aspettarsi da questa sfida. Sicuramente il Napoli arriva meglio, anche in riferimento alla gara contro l’Inter, dove c’è stata una prestazione incredibile. Secondo me parte favorito il Napoli, ma contro le squadre forti tutto è possibile e la Lazio è una di queste, lo abbiamo visto lo scorso anno che se la può giocare con tutti e quest’anno non è cambiata più di tanto“.

Secondo te queste due squadre dove possono arrivare in campionato? Ed in particolare, pensi che la Lazio possa superare il complicatissimo turno di Champions contro il Bayern?

“Sono due squadre che in campionato possono andare lontano. Trovo però che la rosa del Napoli sia più completa a livello di ricambi, potrebbe giocarsi le sue carte fino alla fine ma c’è bisogno di più continuità. La Lazio può giocarsi tranquillamente un posto per la Champions League. Per quanto il riguarda il turno di Champions, la squadra biancoceleste non è stata molto fortunata. Il Bayern è l’avversario più ostico, il peggiore che poteva capitare. Molto dipenderà anche dalla partita che la Lazio farà in casa, considerando che andare a Monaco e pensare di stare tranquilli è da pazzi“.

Parlando di te, sei stato molti anni con la Lazio Beach Soccer. Raccontaci questa esperienza.

“Ho giocato molti anni, sono stato il capitano e porto dei ricordi bellissimi di quell’esperienza. Ci sono delle persone in società che per me sono come una famiglia, ci siamo tolti molte soddisfazioni, vincendo anche una finale contro la Roma“.

Immobile pensi potrà ripetersi in futuro come la gloriosa stagione della Scarpa d’Oro, la scorsa?

“Sono contento del presente che sta attraversando Immobile, è veramente un ragazzo d’oro ed il fatto che sia un napoletano che ha vinto la scarpa d’oro ci rende orgogliosi. Fare 36 gol in una stagione è veramente molto difficile e ripetersi è molto complicato, però sta facendo bene e nelle partite contro le grandi squadre dice sempre la sua. Speriamo possa continuare così“.

In passato Ciro è stato anche più volte accostato al Napoli, che ha poi puntato su altri giocatori giovani. Cosa ne pensi del suo modo di fare mercato? Condividi queste scelte?

“Credo che il Napoli sia una società con le idee molto chiare, e non è poco. Condivido il mercato che sta gestendo in questi anni, perché si punta sui giovani, ma c’è anche un’ossatura di giocatori esperti, quali anche Koulibaly, Mertens, Mario Rui. Il Napoli è completo in ogni ruolo, la lunghezza della squadra si è vista anche in partite come quella con la Sampdoria. Anche un ruolo come quello del portiere è a mio avviso coperto molto bene da due grandi portieri quali Ospina e Meret“.

Invece per quanto riguarda la Lazio, come valuti il mercato anche alla luce dell’esigenza di allungare una rosa che avrebbe avuto a che fare anche con la Champions League?

“Trovo la Lazio una squadra fortissima negli undici, ma che nei ricambi ha bisogno di una mano. Oggi c’è l’esigenza di non avere una squadra titolare ed una panchina, ma di considerare la rosa al completo, in quanto giocare ogni tre giorni può richiedere uno sforzo maggiore e, dunque, una rosa ampia. E’ su questo che trovo il Napoli avanti“.

Per ricordare Diego Armando Maradona, tuo padre, vuoi dirci un qualcosa che lo legava alla Lazio, magari una partita particolare proprio contro i biancocelesti?

“Con la Lazio ha fatto tanti bei gol e belle prestazioni, contro i biancocelesti si è sempre dato da fare! Oltre alla partita al San Paolo in cui fece la famosa tripletta, ricordo un gol bellissimo all’Olimpico dopo uno scambio con Giordano o la partita del secondo scudetto. Napoli-Lazio gli portava sempre bei ricordi. Poi c’è stato quel giorno in cui siamo stati benissimo a Formello, in cui lui cantò anche l’inno della Lazio. Ci divertimmo molto e ci allenammo anche con alcuni dello staff“.

