Il Messaggero | Lazio, vietato sbagliare

La Lazio è chiamata a fare bene stasera contro il Napoli all’Olimpico. La banda Inzaghi non può sbagliare, ha già lasciato per strada punti preziosi per la corsa al quarto posto. Come riporta Il Messaggero, ci sono dei segnali di distensione: ieri Lotito a Formello ha chiacchierato con il tecnico, dopo il pareggio di Benevento che aveva senza dubbio lasciato l’amaro in bocca in tutto l’ambiente. I biancocelesti sono pronti quindi per chiudere nel miglior modo possibile questo 2020, pensando ora ai partenopei e subito dopo alla trasferta di San Siro contro il Milan (mercoledì ore 20.45) prima della sosta natalizia.

