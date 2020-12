Il Tempo | Contro il Napoli serve la vera Lazio

Alle 20.45 Lazio e Napoli si sfideranno della penultima gara del 2020. La banda Inzaghi è chiamata a rialzarsi tra le mura amiche dell’Olimpico, dopo aver perso per strada punti importanti per il cammino in campionato. Come riporta Il Tempo, ieri il presidente Lotito è stato a Formello: vuole vedere una reazione da parte dei suoi nelle ultime due gare dell’anno. Deve cambiare l’atteggiamento, c’è bisogno della compattezza che ha caratterizzato il percorso della passata stagione, quando la rosa laziale arrivó fino ad un punto dalla Juventus. Ora la priorità è una sola: risalire la classifica, pertanto i biancocelesti questa sera nel big match casalingo contro i partenopei sono chiamati a giocare da vera Lazio.

