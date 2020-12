Il Tempo | Lazio-Napoli: Gattuso bestia nera di Inzaghi, Reina ex con 182 presenze

La sfida di stasera tra Lazio. Napoli sarà anche quella dei due allenatori. Da una parte Inzaghi (44), dall’altra Gattuso (42). Giovani ma già affermati. I precedenti però sorridono all’ex Milan: Rino è il tecnico in attività (Allegri ora è disoccupato) che ha messo più in difficoltà il tecnico laziale. Due vittorie per Inzaghi, tre pareggi e cinque successi di Gattuso, comprese le due eliminazioni in Coppa Italia. La Lazio si aggrapperà ancora una volta alle statistiche di Ciro Immobile, che negli ultimi quattro precedenti in Serie A ha sempre segnato al Napoli. MAtch particolare anche per Reina, che ha indossato la maglia azzurra per quattro annitotalizzando 182 presenza. Il Tempo\Daniele Rocca

