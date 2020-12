Il Tempo | Lotito-Inzaghi, appuntamento durante la sosta

Contatto stabilito, come spesso accade ormai da tempo. Il presidente Lotito ieri è stato per un paio d’ore a Formello, ha visto Inzaghi ma ha parlato della partita contro il Napoli e di tante altre cose. Non di contratto, però, nonostante siamo agli sgoccioli, nel senso che, tra qualche giorno, entro il 2020, bisognerà trovare una soluzione. Tre le possibilità: la prima, Inzaghi rinnova per un altro anno con opzione fino al 2023 da esercitare da entrambe le parti (l’ipotesi preferita dai tifosi). La seconda, si decide, di comune accordo, di lasciarsi annunciando l’inevitabile divorzio per il prossimo giugno. Esiste, poi, la terza via, un accordo di facciata per arrivare a giugno e poi chiudere il rapporto ultraventennale del tecnico con il club del suo cuore. Di certo è stato fissato l’appuntamento decisivo dopo le sfide contro Napoli e Milan. I laziali restano col fiato sospeso sognando la conferma di Simone a meno che lui stesso non voglia andare a misurare le proprie ambizioni in qualche altro club. Il Tempo/Luigi Salomone

