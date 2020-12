Lazio-Napoli, Correa va in tribuna: problema al polpaccio per l’argentino

Annunciate le formazioni ufficiali di Lazio-Napoli, la coppia d’attacco biancoceleste sarà composta da Ciro Immobile affiancato da Felipe Caicedo. Joaquin Correa non riesce neanche ad andare in panchina: l’attaccante argentino ha avuto un problema al polpaccio e sarà costretto a sedersi in tribuna. L’unica alternativa di ruolo in attacco per mister Inzaghi sarà Vedat Muriqi, tornato a disposizione e tra i convocati per questa sera.

