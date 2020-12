Lazio-Napoli, Escalante: “Bellissima gara, ora testa al Milan. Il mio ruolo? Mi trovo molto bene davanti alla difesa”

Al termine della partita contro il Napoli, vinta dalla Lazio per 2-0, il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante è intervenuto ai microfoni di LazioStyleRadio.

Queste le parole dell’argentino, autore di un’ottima prestazione:

“Sono veramente contento per questa bellissima partita per me e per tutta la squadra, adesso testa alla gara di mercoledì, da giocare assolutamente come quella di oggi. Tutti i match sono diversi tra di loro, quello di oggi senza dubbio da dieci in pagella grazie anche alla rete segnata dopo pochi minuti che ci ha dato più tranquillità. Giocando come abbiamo fatto oggi, mercoledì contro il Milan abbiamo tutte le possibilità di fare bene. Il mio ruolo? Mi sento molto bene a giocare da play davanti alla difesa.”

