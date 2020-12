Lazio-Napoli, Giuntoli: “Arriviamo a questa partita in modo sereno. La partita con l’Inter l’abbiamo superata”

Prima del match tra Lazio e Napoli, valevole per la tredicesima giornata di Serie A, il ds del Napoli Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: “Quelle che stiamo affrontando sono partite importanti, sconfitta con l’Inter superata. Siamo dispiaciuti, ma si va in modo sereno verso la sfida di stasera. I giocatori che scendono in campo stasera al posto dei titolari stanno lavorando bene e lo hanno già dimostrato. Osihmen ancora non è al meglio, spero potremmo ritrovarlo i primi di Gennaio. Mercato? E’ sempre un punto di domanda. Milik è richiesto da molte società, lui vuole giocare.”

