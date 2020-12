Lazio-Napoli, il vice allenatore Riccio: “Dispiaciuti per il risultato. La Lazio ha mostrato le sue grandi qualità”

Al termine della gara Lazio-Napoli, il vice allenatore dei partenopei, Luigi Riccio ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

“Ci scusiamo per l’assenza di Rino Gattuso ma non sta bene per via del problema all’occhio. Questa sera siamo stati poco brillanti poco veloci nella manovra e molto leggibili in tutte le nostre giocate. La Lazio ha grande qualità nel guadagnare gioco velocemente e oggi ci è riuscita benissimo. Non facciamo sicuramente drammi, siamo dispiaciuti perché abbiamo perso una partita male. Sappiamo che non possiamo essere questi, brutti, leggeri in tante occasioni e dobbiamo riprenderci subito per mercoledì. Volevamo sfruttare la qualità di Fabian e Zielinski ma purtroppo ci siamo arrivati troppo lenti, con fatica, ci abbassavmo troppo. Non siamo stati quelli che dovevamo essere senz’altro. Sarebbe troppo facile cercare alibi in questo momento qui, ci aspettiamo di più, il mister pretende di più e lo pretenderà chiaramente subito dalla prossima partita. “

